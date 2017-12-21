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Путин заявил, что в 2018 г будет дискуссия по налоговой конструкции на будущее - Калинин


Рынки

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесом заявил, что в 2018 году будет вестись дискуссия на тему налоговой конструкции на будущее, чтобы она была необременительной для бизнеса, заявил РИА Новости глава "Опоры России" Александр Калинин.

"На встрече, конечно, были вопросы о том, какой будет налоговая конструкция в 2019 году. На что президент сказал, что как раз в 2018 году будет дискуссия на эту тему на разных площадках, в том числе экспертных площадках", - сказал он.

"С тем, чтобы эта конструкция была грамотная, необременительная для бизнеса. И в том числе позволяла стране развиваться и за счет бюджетных источников", - подытожил он.

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