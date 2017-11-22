Греф считает маловероятным критическое расширение санкций против РФ

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Глава Сбербанка SBER Герман Греф допускает некоторое расширение санкций в отношении РФ, но вряд ли оно будет носить критический характер.

"Если будет какое-то очень серьезное усиление санкций, как-то: изоляция Россия, допустим, отключение SWIFTа, или наложение санкций на весь финансовый сектор – это, конечно, изменит параметры (стратегии Сбербанка – ред.)… Пока я бы сказал, что такая критическая эскалация санкций нами оценивается как маловероятная. Какая-то эскалация, очевидно, будет, но не похоже, что она будет носить критический характер", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, в стратегию развития Сбербанка заложено сохранение или некритическое усиление тех санкций, которые есть сегодня.

Совет Евросоюза в четверг принял решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России, которое ранее было согласовано лидерами стран. Пакет экономических санкций истекал в конце января 2018 года.

Говоря о возможности приватизации Сбербанка в предстоящие три года, Греф отметил, что санкции влияют на капитализацию банка. "Банк находится под санкциями. Очевидно, что если бы сегодня санкционный режим был отменен или изменен, наша капитализация очень бы выросла", - считает глава банка.

Что касается позиции ключевого акционера (Банк России – ред.), то, по словам Грефа, он не высказывал "своего намерения в среднесрочной перспективе приватизировать что-либо".