Сбербанк не комментирует информацию о новом претенденте на его украинскую "дочку"

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Сбербанк SBER не комментирует информацию о новом претенденте на его украинскую "дочку", продолжая переговоры о выходе с украинского рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Белорусский государственный Паритетбанк ранее в четверг сообщил, что направил заявку в Национальный банк Украины (НБУ) в целях согласования приобретения 100% акций украинской "дочки" российского Сбербанка.

"Мы ведём переговоры по выходу с рынка Украины и комментировать их не можем", - сказали в Сбербанке.

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Нацбанк Украины в конце июля отказался согласовать сделку, мотивировав это недостаточностью представленных документов.

В начале августа стало известно, что еще один претендент на покупку "дочки" Сбербанка, инвесткомпания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени, отозвала из Нацбанка Украины свою заявку.

В декабре Сбербанк сообщил, что Финансово-промышленная группа ТАС украинского бизнесмена Сергея Тигипко завершила сделку по приобретению VS Bank Сбербанка, внучки крупнейшего российского банка на Украине.