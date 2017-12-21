FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Евро колеблется к доллару в ожидании итогов выборов в Каталонии


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Евро вечером не демонстрирует четкой динамики к доллару - трейдеры находятся в ожидании результатов досрочных выборов в парламент Каталонии, которые проходят в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.41 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1871 доллара за евро с 1,1872 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 113,42 иены за доллар со 113,4 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 93,28 пункта.

В четверг проходит голосование на досрочных парламентских выборах в Каталонии, по его итогам будет сформирован новый состав законодательного органа, который выберет председателя женералитета.

Избирательные участки в Каталонии закроются в 20.00 по местному времени (22.00 мск). Предварительные результаты подсчета 80% ожидаются после 22.00 (00.00 мск). Окончательные итоги подсчета 100% ожидаются через несколько дней.

"Эти выборы послужат испытанием стремления к независимости, которое несколько месяцев назад вызвало хаос в Испании. Если партия, выступающая за независимость (Каталонии - ред.), получит мандат на выборах, евро может подешеветь, опустив вниз пару евро/доллар с максимального за две с половиной недели уровня", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика London Capital Group Джаспера Лоулера (Jasper Lawler).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ