"Башкирская содовая компания" соберет заявки на дебютные облигации в феврале 2018 г

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. "Башкирская содовая компания", входящая в группу "Башхим", планирует собрать заявки инвесторов на дебютный выпуск облигаций объемом 5 миллиардов рублей в первой половине февраля 2018 года, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Эмитент ориентирует инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 8,3-8,6% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению 8,56-8,88% годовых.

Выпуск будет предусматривать выплату квартальных купонов. Размещение планируется на 4-5 лет с погашением амортизационными частями. Организаторами выступят Газпромбанк и Росбанк.

"Башкирская содовая компания" образована в мае 2013 года путем объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов, сообщается на сайте БСК.