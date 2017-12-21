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Компании в РФ с начала года привлекли на ICO порядка $300 млн – РАКИБ


Рынки

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Компании в России с начала года смогли привлечь на ICO (первичное публичное размещение токенов) порядка 300 миллионов долларов, оценила Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Как рассказали РИА Новости в РАКИБ, всего по итогам текущего года количество анонсированных и реализованных проектов, планирующих привлечение инвестиций через ICO, составило порядка 1 тысячи.

По оценке РАКИБ, лишь 3% компаний реализуют проект в том виде, в котором был заявлен на ICO, 5% собирают средства на ICO, после этого проект "замораживается", 67% не набирают нижнего порога объема инвестиций, необходимого для реализации проекта. При этом 25% проектов "разваливаются" до запуска ICO, основными причинами чего являются внутренние проблемы команды и несостоятельность проекта, отметили в РАКИБ.

"Основные причины низкого процента реализуемых ICO, как правило, связаны с низким качеством формирования команды проекта, так как она формируется без должного менеджмента и аналитики компетенций. Группа идеологов окунается в разработку и оформление идеи, считая, что при должном финансировании смогут наладить весь процесс. В большинстве случаев детализированный анализ не проводится, он заменяется на физибилити анализ и аудит компетенций компании", - сказали в РАКИБ.

Как рассказал директор РАКИБ Арсений Щельцин, ассоциация организовала в России международный центр стандартизации процессов ICO. "Это необходимо для минимизации рисков инвесторов и поддержки проектов. Мы видим тенденцию на повышение грамотности крипто-инвесторов и приход в тему венчурных капиталистов, все они требуют нового подхода к проведению ICO. Можно точно сказать, что ICO будет модифицироваться и через год оно будет совершенно другим, иметь больше формально-необходимых моментов и будет требовать большей подготовки", - сказал он.

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