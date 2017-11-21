FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль рос к доллару и евро на внешнем и внутреннем позитиве


Рынки / Валюта

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Рубль вечером прибавлял против доллара и евро на фоне роста нефтяных котировок в район 64 долларов за баррель, отмечают трейдеры.

Словесные интервенции поддерживают валюту РФ, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.21 мск снижался на 0,16 рубля - до 58,55 рубля, курс евро - на 0,24 рубля - до 69,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ

Рубль вечером повышался против доллара и евро, отыгрывая попытки рынка нефти закрепиться на уровне 64 доллара за баррель сорта Brent.

Умеренно позитивные новости поддерживают рынок "черного золота". Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 6,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения только на 3,8 миллиона. При этом добыча нефти в стране за неделю выросла лишь на 0,09%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,789 миллиона баррелей в день.

Словесные интервенции также поддерживают валюту РФ. Инфляционный фон в РФ в 2018 году главнее темпов снижения ключевой ставки ЦБ, считает глава Сбербанка SBER Герман Греф. Если об этом говорит банкир, которому выгодны низкие ставки, то общая осторожность в вопросе контроля за инфляцией вселяет надежду и обеспечивает поддержку рублю, отмечают дилеры.

Заявление президента РФ Владимира Путина о планируемом уже в следующем году выпуске специальных облигаций для возвращения капитала в юрисдикцию РФ пока не сказалось на курсовой динамике рубля, поскольку пока сложно оценить приток валюты в страну, тем более, что она будет абсорбирована выпускаемыми ценными бумагами и не пойдет на валютный рынок, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро снижались вечером на 0,3% против рубля каждый. Рублевая цена "черного золота" осталась выше уровня 3,75 тысячи рублей за баррель марки Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар остановился около уровня 58,5 рубля, и для дальнейшей его капитуляции нужно пробитие поддержки около 58,35 рубля, считает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Для этого нужен выраженный негатив – собственно, именно для доллара. Но здесь, кроме незначительного ухудшения оценки ВВП США за третий квартал, зацепиться особенно и не за что. Сессию пятницы валюта США проведет в пределах значений 58,40-58,85 рубля, евро – в диапазоне 69,25-69,80 рубля", - оценила она.

Курс к концу дня вернулся в рамки краткосрочного диапазона против доллара (58,5-59,5 рубля) и евро (69-70 рублей), хотя в течение сессии преодолевал их нижние границы, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Пока что российская валюта демонстрирует устойчивость и, вероятно, завершит год недалеко от текущих отметок, добавила она.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ