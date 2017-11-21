Рубль рос к доллару и евро на внешнем и внутреннем позитиве

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Рубль вечером прибавлял против доллара и евро на фоне роста нефтяных котировок в район 64 долларов за баррель, отмечают трейдеры.

Словесные интервенции поддерживают валюту РФ, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.21 мск снижался на 0,16 рубля - до 58,55 рубля, курс евро - на 0,24 рубля - до 69,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ

Рубль вечером повышался против доллара и евро, отыгрывая попытки рынка нефти закрепиться на уровне 64 доллара за баррель сорта Brent.

Умеренно позитивные новости поддерживают рынок "черного золота". Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 6,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения только на 3,8 миллиона. При этом добыча нефти в стране за неделю выросла лишь на 0,09%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,789 миллиона баррелей в день.

Словесные интервенции также поддерживают валюту РФ. Инфляционный фон в РФ в 2018 году главнее темпов снижения ключевой ставки ЦБ, считает глава Сбербанка SBER Герман Греф. Если об этом говорит банкир, которому выгодны низкие ставки, то общая осторожность в вопросе контроля за инфляцией вселяет надежду и обеспечивает поддержку рублю, отмечают дилеры.

Заявление президента РФ Владимира Путина о планируемом уже в следующем году выпуске специальных облигаций для возвращения капитала в юрисдикцию РФ пока не сказалось на курсовой динамике рубля, поскольку пока сложно оценить приток валюты в страну, тем более, что она будет абсорбирована выпускаемыми ценными бумагами и не пойдет на валютный рынок, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро снижались вечером на 0,3% против рубля каждый. Рублевая цена "черного золота" осталась выше уровня 3,75 тысячи рублей за баррель марки Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар остановился около уровня 58,5 рубля, и для дальнейшей его капитуляции нужно пробитие поддержки около 58,35 рубля, считает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Для этого нужен выраженный негатив – собственно, именно для доллара. Но здесь, кроме незначительного ухудшения оценки ВВП США за третий квартал, зацепиться особенно и не за что. Сессию пятницы валюта США проведет в пределах значений 58,40-58,85 рубля, евро – в диапазоне 69,25-69,80 рубля", - оценила она.

Курс к концу дня вернулся в рамки краткосрочного диапазона против доллара (58,5-59,5 рубля) и евро (69-70 рублей), хотя в течение сессии преодолевал их нижние границы, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Пока что российская валюта демонстрирует устойчивость и, вероятно, завершит год недалеко от текущих отметок, добавила она.