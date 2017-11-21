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Московская биржа планирует в 2018 г запустить поставочные фьючерсы на золото


Commodities / Рынки

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Московская биржа MOEX планирует в 2018 году запустить поставочные фьючерсы на золото, сообщил журналистам глава торговой площадки Александр Афанасьев.

"Заведем поставочные фьючерсы на золото. Это план на следующий год", - сказал он.

"Идея достаточно простая. У нас есть развитый рынок фьючерсов на золото, но это расчетные фьючерсы на лондонский фиксинг. Кроме этого, у нас есть спот-рынок золота, в нем много участников, ликвидность не очень большая, но она растет, в том числе в результате объявленного выхода с ноября Банка России на наш золотой рынок", - пояснил управляющий директор по денежному и срочному рынкам Игорь Марич.

По его словам, также биржа планирует расширить спектр участников торгов за счет производителей золота. "Мы хотим связать эти два сегмента. Фьючерс новый будет в рублях за грамм", - добавил он.

По другим металлам пока планов запуска поставочного фьючерса у московской биржи нет, потому что золото основной сегмент в этой части рынка, сказал Марич.

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