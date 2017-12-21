Путин поручил в 2018 г выпустить гособлигации РФ для возвращения капиталов

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить выпуск уже в следующем году специальных валютных государственных облигаций для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию.

"На прошлой нашей встрече вы попросили создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию. И в качестве инструмента предложили использовать отечественные облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте. Правительство и ЦБ этот вопрос проработали, и мною дано поручение определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году", - сказал Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

Глава государства напомнил, что ранее этот вопрос рассматривали на РСПП, и это предложение проработали Минфин, Минэкономразвития и ЦБ. "Реализация этого предложения возражений ни у кого не вызывает", - отметил он.

Как уточнил журналистам министр финансов Антон Силуанов, Минфин РФ выпустит специальные валютные государственные облигации для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию в виде евробондов без увеличения запланированного объема внешних заимствований. "В соответствии с поручением президента, Минфин проработает вопрос параметров выпуска евробондов, которые смогут приобретать российские инвесторы, желающие вернуть капиталы в российскую юрисдикцию. Мы создадим для них такую возможность в рамках имеющейся программы государственных внешних заимствований, без увеличения ее объема", - сказал Силуанов.

Утвержденный закон о бюджете на 2018-2020 годы предусматривает размещение евробондов общим объемом 7 миллиардов долларов ежегодно. При этом оговаривается право правительства на размещение евробондов с целью обмена старых выпусков общим объемом до 4 миллиардов долларов.