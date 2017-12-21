Рубль растет к доллару и евро на нефти по $64

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Рубль днем укреплялся к доллару и евро, отыгрывая рост рынка нефти к уровню 64 доллара за баррель сорта Brent, отмечают трейдеры.

Пик налогового периода декабря и нейтральные оценки санкционных рисков помогают рублю удерживать уровни к основным резервным валютам.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.08 мск снижался на 0,23 рубля - до 58,48 рубля, курс евро - на 0,36 рубля, до 69,38 рубля.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Курс рубля против доллара и евро днем повышался, отыгрывая выход рынка нефти в район 64 долларов за баррель Brent.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 6,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения только на 3,8 миллиона. При этом, добыча нефти в стране за неделю выросла лишь на 0,09%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,789 миллиона баррелей в день.

Поддержка рублю приходит от оценок санкционных рисков. Власти США, скорее всего, не запретят инвесторам владеть ранее приобретенными суверенными облигациями РФ, заявил в ходе пресс-конференции председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Пик налогового периода (22 и 25 декабря) также поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

В итоге доллар и евро днем снижались на 0,4-0,5% против рубля. Рублевая цена нефти поднялась в район отметки 3,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Рубль остается на плаву, пользуясь активностью экспортеров продающих валюту в рамках налогового периода, рассуждает Андрей Диргин из компании "Альфа-форекс".

"Если дальнейший потенциал рубля не реализуется, к концу сессии доллар может вернуться выше области 58,5, особенно если нефть не сможет возобновить подъем", - добавил он.

Поддержку российской валюте также оказывают позитивные итоги прошедшего аукциона ОФЗ, считает Денис Давыдов из Нордеа банка.

Краткосрочные ориентиры по паре USD-RUB - 58,4-59,4, оценил он.