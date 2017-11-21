Рынок акций РФ снижается вслед за бумагами "Лукойла" и "Татнефти"

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается по основным индексам вслед за бумагами "Лукойла" LKOH и "Татнефти" TATN.

Индекс Мосбиржи к 14.26 мск четверга снижался на 0,66% - до 2089,07 пункта, индекс РТС – на 0,41%, до 1124,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 19 копеек – до 58,52 рубля, курс евро - на 27 копеек, до 69,48 рубля.

Февральский фьючерс марки Brent рос на 0,1% - до 64,44 доллара за баррель.

"На российском рынке господствуют продавцы уже пятую сессию подряд. Открывшись на отрицательной территории, индексы робко попытались избавиться от давления продавцов, но слабый внешний фон вкупе с негативными внутренними факторами утянули индексы к новыми минимумам", - комментирует Игорь Ковалев из ГК "ИнстаФорекс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Аптечной сети 36 и 6" (3,47%), ЛСР (2,43%), "Русгидро" (1,86%), АФК "Система" AFKS(1,43%), НЛМК (1,13%) и акции "Соллерса" SVAV(1,11%).

В связи с закрытием реестра акционеров на получение дивиденда корректируются акции "Татнефти" и "Лукойла", замечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Префы "Татнефти" к текущему моменту падают на 8%, ее обыкновенные акции – на 4,13%, акции "Лукойла" – на 2,4%.

Продолжают снижаться акции ВТБ (-2,61%). "Инвесторы продолжают отыгрывать свое отношение к оферте выкупа акций у несогласных с объединением ВТБ24 и основной организации. Кроме того, держатели бумаг постепенно теряют уверенность в своих ожиданиях того, что банк сможет добиться сильных показателей по прибыли и дивидендам. Тем не менее, на долгосрочный период цена ниже 4,5 копейки будет весьма интересной", - комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Также среди лидеров по снижению – акции "Мостотреста" MSTT(-4,04%), Московской биржи (-2,42%), бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции снизились на 1,77%, префы – на 0,6%), акции "Интер РАО" IRAO(-1,72%), "Полюса" (-1,68%) и акции "Фосагро" PHOR(-1,26%).

Бумаги "Уралкалия" дешевеют на 0,8% после того, как акционеры компании утвердили делистинг с Московской биржи, отмечает Ковалев из ГК "ИнстаФорекс". "Впрочем, это был лишь вопрос времени, и новость не стала неожиданностью. Два года назад компания ушла с Лондонской фондовой биржи и тогда же намекнула, что может покинуть Московскую биржу", - добавляет он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи проторгуется в четверг в границах 2088-2110 пунктов, прогнозирует Александр Разуваев из "Альпари". Ближайшая поддержка для рублевого индикатора располагается на уровне 2075 пунктов, добавляет он.

"Несмотря на слабый внешний фон, рынок не предпринимает попыток к развитию коррекции. Закрытие сегодняшней сессии ниже 2090 пунктов по индексу Мосбиржи похоронило бы надежды на предновогоднее ралли. Я ожидаю, что рынок удержится от дальнейшего снижения и ориентируюсь на диапазон 2100–2110 на конец дня", - комментирует Ващенко из "Фридом Финанс".