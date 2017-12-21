Биржи АТР, кроме Гонконга и Китая, закрылись снижением вслед за индексами США

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в минусе на фоне негатива на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,38%, до 3300,06 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,72%, до 1905,05 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,45%, до 29367,06 пункта, корейский KOSPI снизился на 1,72%, до 2429,83 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,25%, до 6060,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,11%, до 22866,1 пункта.

Давление на биржевые индексы азиатского региона оказало то, что американские фондовые индексы завершили торги среды в минусе на фоне новостей о голосовании по налоговой реформе в США. Инвесторы оценивали новость о том, что в среду конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

"Я считаю, что это прекрасный пример подхода "покупай на слухах, продавай на фактах". Возможно, к концу года нас ждет некоторая фиксация прибыли", - приводит агентство Франс Пресс слова аналитика ASR Wealth Advisers Шейна Ченела (Shane Chanel).

В то же время инвесторы АТР обратили внимание на внутренние новости региона. Так, инвесторы в Китае с оптимизмом восприняли итоги главного экономического мероприятия Китая - Центральной рабочей экономической конференции в Пекине, в которой участвовали высокопоставленные чиновники, в том числе члены ЦК Компартии Китая, представители минфина, министерства коммерции и других профильных ведомств. В ходе конференции руководство страны и ведущие экономисты подвели итоги экономических достижений страны за последние пять лет, и наметили планы в этой области на следующий год.

В Японии участники торгов обратили внимание на результаты последнего в текущем году заседания центробанка страны. Регулятор вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение совпало с прогнозами аналитиков.