FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов вслед за "Татнефтью" и "Лукойлом"


Рынки / Индексы

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,1– 0,26% вслед за падением бумаг "Татнефти" TATN и "Лукойла" LKOH на фоне дивидендной отсечки, при этом индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с 8 декабря.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск четверга снижался на 0,26% - до 2097,54 пункта, индекс РТС - на 0,1% - до 1128,22 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

 

Префы "Татнефти" к текущему моменту падают на 7,67%, ее обыкновенные акции – на 4,03%, акции "Лукойла" – на 1,94%.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ