Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов вслед за "Татнефтью" и "Лукойлом"

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,1– 0,26% вслед за падением бумаг "Татнефти" TATN и "Лукойла" LKOH на фоне дивидендной отсечки, при этом индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с 8 декабря.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск четверга снижался на 0,26% - до 2097,54 пункта, индекс РТС - на 0,1% - до 1128,22 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Префы "Татнефти" к текущему моменту падают на 7,67%, ее обыкновенные акции – на 4,03%, акции "Лукойла" – на 1,94%.