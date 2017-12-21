События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 декабря

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|предв.
|JPY
|Япония - Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|предв.
|JPY
|Япония - Решение по процентной ставке
|-0,10%
|-0,1% (факт)
|9:30
|JPY
|Япония - Пресс-конференция Банка Японии
|16:30
|USD
|США - ВВП (кв/кв) (3кв2017)
|3,30%
|3,30%
|16:30
|USD
|США - Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2017)
|2,10%
|2,20%
|16:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|225 тыс
|231 тыс
|16:30
|USD
|США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
|22,7
|21,5
|16:30
|USD
|США - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (декабрь)
|22,6
|16:30
|CAD
|Канада - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP
|-5,7 тыс
|16:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|0,90%
|16:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,30%
|0,30%
|16:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь)
|0,30%
|0,40%
|16:30
|CAD
|Канада - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,10%
|0,20%
|16:30
|CAD
|Канада - Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|0,10%
|0,30%
|23:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|11,4 тыс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|10:00
|RUB
|Аэрофлот - День аналитика и инвестора /Москва, отель Four Seasons Hotel Moscow/ (презентация на темы развития Группы и рынка)
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 15.12)
|429,3 млрд долл (на 08.12)
|RUB
|Акрон - СД (рекоменд. по див-дам из нераспределенной прибыли)
|155 (1П2016) + 95 (фин) - див-д 2016
|235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) - див-д 2017
|RUB
|Группа ЛСР - СД (финансовый план компании на 2018)
|RUB
|КАМАЗ - СД (бизнес-план группы на 2018)
|RUB
|Роснефть - СД (реализация бизнес-проекта "Программа поддержания инфраструктуры НК "Роснефть-Дагнефть" на 2017)
|RUB
|АЛРОСА-Нюрба - закрытие реестра акционеров для получения див-дов 9м2017 (ВОСА - 11.12.2017)
|17500 (9м2016) + 5008,75 (фин) - див-д 2016
|11875 (9м2017) - див-д 2017
|RUB
|КуйбышевАзот - ВОСА (реестр закрыт 26.11.2017, в форме заочного голосования, див-ды 9м2017)
|1 (1П2016) + 1 (9м2016) + 1 (фин) (ао, ап) - див-д 2016
|1 (1П2017) + 1 (9м2017, рекоменд. СД, реестр для выплаты - 08.01.2018) (ао, ап) - див-д 2017
|RUB
|ТГК-1 - ВОСА (реестр закрыт 13.11.2017, перевыборы СД)
|RUB
|ФК Открытие - ВОСА (реестр закрыт 13.12.2017, перевыборы Наблюдательного Совета банка)