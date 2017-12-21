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События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 декабря


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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
предв. JPYЯпония - Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
предв. JPYЯпония - Решение по процентной ставке -0,10% -0,1% (факт)
9:30 JPYЯпония - Пресс-конференция Банка Японии  
16:30 USDСША - ВВП (кв/кв) (3кв2017)3,30%3,30%
16:30 USDСША - Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2017)2,10%2,20%
16:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице225 тыс231 тыс
16:30 USDСША - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)22,721,5
16:30 USDСША - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (декабрь)22,6
16:30 CADКанада - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP-5,7 тыс
16:30 CADКанада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)0,90%
16:30 CADКанада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)0,30%0,30%
16:30 CADКанада - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь)0,30%0,40%
16:30 CADКанада - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)0,10%0,20%
16:30 CADКанада - Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)0,10%0,30%
23:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/11,4 тыс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
10:00 RUBАэрофлот - День аналитика и инвестора /Москва, отель Four Seasons Hotel Moscow/ (презентация на темы развития Группы и рынка)
16:00 RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 15.12)429,3 млрд долл (на 08.12)
 RUBАкрон - СД (рекоменд. по див-дам из нераспределенной прибыли)155 (1П2016) + 95 (фин) - див-д 2016235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) - див-д 2017
 RUBГруппа ЛСР - СД (финансовый план компании на 2018)
 RUBКАМАЗ - СД (бизнес-план группы на 2018)
 RUBРоснефть - СД (реализация бизнес-проекта "Программа поддержания инфраструктуры НК "Роснефть-Дагнефть" на 2017)
 RUBАЛРОСА-Нюрба - закрытие реестра акционеров для получения див-дов 9м2017 (ВОСА - 11.12.2017)17500 (9м2016) + 5008,75 (фин) - див-д 201611875 (9м2017) - див-д 2017
 RUBКуйбышевАзот - ВОСА (реестр закрыт 26.11.2017, в форме заочного голосования, див-ды 9м2017)1 (1П2016) + 1 (9м2016) + 1 (фин) (ао, ап) - див-д 20161 (1П2017) + 1 (9м2017, рекоменд. СД, реестр для выплаты - 08.01.2018) (ао, ап) - див-д 2017
 RUBТГК-1 - ВОСА (реестр закрыт 13.11.2017, перевыборы СД)
 RUBФК Открытие - ВОСА (реестр закрыт 13.12.2017, перевыборы Наблюдательного Совета банка)
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