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Иена стабильна к доллару после решения ЦБ Японии


Рынки / Валюта

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Курс доллара к иене меняется слабо в четверг утром, рынок сдержанно отреагировал на решение Банка Японии о сохранении параметров его монетарной политики, при этом евро находится под давлением накануне проведения досрочных выборов в Каталонии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.26 мск курс доллара к иене поднимался до 113,4 иены за доллар со 113,39 иены на предыдущем закрытии, курс евро к доллару снижался до 1,1866 доллара за евро против 1,1873 доллара на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 93,39 пункта.

Ранее в четверг Банк Японии объявил о том, что вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Регулятор ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Вместе с этим ЦБ Японии снова подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Темпы выкупа гособлигаций будут приблизительно равны нынешним, благодаря чему денежная база продолжит расти примерно на 80 триллионов иен в год, считает регулятор.

Евро оказалось под некоторым давлением накануне досрочных выборов в парламент Каталонии. Назначение этих выборов на 21 декабря стало одной из мер восстановления закона, введенных премьером Испании Мариано Рахоем на следующий день после провозглашения независимости каталонским парламентом в октябре.

Курс доллара стабилен после того, как обе палаты конгресса одобрили налоговый законопроект; теперь документ поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. При этом, по различным подсчетам, снижение налогов вызовет дополнительный дефицит госбюджета США до 1,5 триллиона долларов в ближайшие десять лет.

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