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Биржи АТР торгуются разнонаправленно после Всекитайской экономической конференции


Рынки / Индексы

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики, снижение бирж США оказывает давление на индексы региона, в то время как рынки Китая растут, отыгрывая итоги трехдневной Центральной рабочей экономической конференции, прошедшей в Пекине, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,48% - до 3303,29 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1901,93 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,49% - до 29378,7 пункта, корейский KOSPI - опускался на 1,39%, до 2437,94 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,23% - до 6061,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,06%, до 22877,25 пункта.

Биржи Китая растут, трейдеры отыгрывают итоги Центральной рабочей экономической конференции в Пекине - главного экономического мероприятия Китая. Она прошла в закрытом режиме, в ней участвовали высокопоставленные чиновники, в том числе члены ЦК Компартии Китая, представители минфина, министерства коммерции и других профильных ведомств. Это первое столь крупное внутреннее экономическое мероприятие после прошедшего в октябре 19-го съезда КПК. В ходе конференции руководство страны и ведущие экономисты подвели итоги экономических достижений страны за последние пять лет и наметили планы в этой области на следующий год.

Согласно принятому итоговому заявлению, текст которого приводило агентство Синьхуа, в следующем году все системообразущие финансовые риски должны быть предотвращены. Такие приоритеты высшего руководства означают, в сущности, то, что оно хочет повысить качество роста экономики и снизить ее волатильность, считает глава исследовательского и стратегического отдела HSBC Qianhai Securities Стивен Сунь (Steven Sun), чье мнение приводит газета The Wall Street Journal.

Остальные крупные биржи региона снижаются на пессимизме американских торговых площадок накануне. Инвесторы оценивали итоги очередного голосования по налоговому законопроекту США. В среду обе палаты конгресса одобрили законопроект, теперь документ поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%.

По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом. Но, по различным подсчетам, снижение налогов вызовет дополнительный дефицит федерального бюджета США на сумму до 1,5 триллиона долларов в ближайшие десять лет.

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