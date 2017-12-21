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ЦБ Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам декабрьского заседания.

Решение совпало с прогнозами аналитиков. За сохранение отрицательной процентной ставки высказалось восемь членов ЦБ, против - один. Японский центробанк ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Вместе с этим Банк Японии снова подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Темпы выкупа гособлигаций будут приблизительно равны нынешним, благодаря чему денежная база продолжит расти примерно на 80 триллионов иен в год, считает регулятор.

ЦБ также сохранил объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) в объеме около 6 триллионов иен ежегодно, а также активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) в объеме около 90 миллиардов иен ежегодно. Темпы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций регулятором остались на уровне 2,2 триллиона иен и 3,2 триллиона иен соответственно.

Экономика Японии, как ожидает ЦБ, продолжит умеренный рост, будет увеличиваться и внутренний спрос. Регулятор ожидает повышения объема экспорта за счет роста экономик зарубежных стран. Банк Японии продолжит политику количественного и качественного смягчения (QQE) с применением отрицательной ставки, нацеливаясь на достижение стабильного показателя инфляции в 2%, отмечает регулятор.

В качестве рисков ЦБ по-прежнему рассматривает экономическую политику США и ее влияние на мировые финансовые рынки, развитие стран с формирующейся экономикой и государств, ориентированных на экспорт сырьевых товаров, а также переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) и их последствия.

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