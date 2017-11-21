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Венская фондовая биржа начала торги российскими "голубыми фишками" в секторе Global market


Рынки / Мировая экономика

ЛОНДОН, 21 дек - ПРАЙМ. Венская фондовая биржа в среду начала торги депозитарными расписками на самые ликвидные акции 20 российских компаний в секторе Global markets, говорится в сообщении торговой площадки.

Среди бумаг, предложенных участникам торгов австрийской биржи, расписки на акции "Газпрома" GAZP, "Лукойла" LKOH, "Норникеля", "Новатэка" NVTK, "Роснефти" ROSN, Сбербанка SBER, "Северстали" CHMF, "Сургутнефтегаза" SNGS, банка ВТБ, "Русгидро" и других популярных среди инвесторов российских компаний.

Как отмечается в сообщении Венской биржи, торги на российские бумаги запущены в специальном сегменте рынка Global markets, который был открыт в июне текущего года.

В настоящее время в нем торгуются акции 432 популярных компаний из 17 стран мира, таких как США, Германия, Франция, Испания, Италия, Нидерланды и другие.

"В этом сегменте австрийские инвесторы могут торговать бумагами на "домашнем" рынке и по локальным тарифам", - подчеркивается в сообщении.

Маркетмейкером для российских ценных бумаг на бирже выступает Raiffeisen Centrobank AG.

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