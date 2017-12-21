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Трутнев: Индекс роста инвестиций в ДФО составляет 110%, что выше среднего по РФ


Рынки

ВЛАДИВОСТОК, 21 дек /ПРАЙМ/. Индекс роста инвестиций на Дальнем Востоке составляет 110%, что кратно выше среднероссийского уровня, сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"На Дальнем Востоке индекс роста инвестиций - 110% , объемов строительства - 111%, рост объемов промышленного производства - 3,1%. Эти показатели кратно выше среднероссийского уровня и могут составить конкуренцию экономике любых быстрорастущих стран мира. Это только начало. Мы знаем, как этот процесс сделать еще интенсивнее", - сказал Трутнев на открытии полуфинала Всероссийского конкурса "Лидеры России" по Дальневосточному федеральному округу во Владивостоке.

"Мы надеемся, что лучшие из вас будут помогать нам", – обратился он к участникам конкурса.

В четверг в Дальневосточном федеральном университете состоялось открытие полуфинала конкурса "Лидеры России" по ДФО. На одной площадке собрались 300 участников, показавших лучшие результаты в Дальневосточном федеральном округе. В рамках программы предусмотрены мастер-классы наставников, а также мотивационная программа и выступления гостей.

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