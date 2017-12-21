FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Кабмин РФ рассмотрит проект о совершенствовании регулирования иностранных инвестиций


Рынки

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект об уточнении понятий "иностранный инвестор", "иностранная инвестиция", а также введения понятия "контролируемое лицо", следует из повестки заседания кабинета министров.

Федеральным законом об иностранных инвестициях, а также международными договорами РФ о поощрении и защите капиталовложений предусмотрены дополнительные льготы и гарантии прав иностранных инвесторов при осуществлении ими инвестиций в России.

Однако нередки случаи злоупотребления правами иностранных инвесторов со стороны российских юрлиц и граждан в отношении инвестиционных проектов, фактически реализуемых этими лицами с использованием зарегистрированных за рубежом компаний.

"Цель законопроекта — создание действенного механизма пресечения получения российскими юридическими лицами и гражданами необоснованных преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов, совершенствование инвестиционного законодательства. Законопроектом предлагается в Федеральном законе "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" уточнить понятия "иностранный инвестор", "иностранная инвестиция", ввести понятие "контролируемое лицо"", — говорится в материалах кабмина.

По мнению правительства, предлагаемые изменения позволят получать более точные данные о привлечении иностранных инвестиций.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ