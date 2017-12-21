Кабмин РФ рассмотрит проект о совершенствовании регулирования иностранных инвестиций

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект об уточнении понятий "иностранный инвестор", "иностранная инвестиция", а также введения понятия "контролируемое лицо", следует из повестки заседания кабинета министров.

Федеральным законом об иностранных инвестициях, а также международными договорами РФ о поощрении и защите капиталовложений предусмотрены дополнительные льготы и гарантии прав иностранных инвесторов при осуществлении ими инвестиций в России.

Однако нередки случаи злоупотребления правами иностранных инвесторов со стороны российских юрлиц и граждан в отношении инвестиционных проектов, фактически реализуемых этими лицами с использованием зарегистрированных за рубежом компаний.

"Цель законопроекта — создание действенного механизма пресечения получения российскими юридическими лицами и гражданами необоснованных преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов, совершенствование инвестиционного законодательства. Законопроектом предлагается в Федеральном законе "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" уточнить понятия "иностранный инвестор", "иностранная инвестиция", ввести понятие "контролируемое лицо"", — говорится в материалах кабмина.

По мнению правительства, предлагаемые изменения позволят получать более точные данные о привлечении иностранных инвестиций.