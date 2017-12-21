Путин встретится с российскими деловыми кругами

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет предновогоднюю встречу с представителями российского бизнеса.

"Президент проведет встречу с представителями российских деловых кругов и объединений, в которой примут участие более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, общественных организаций и банков", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Встречи главы государства с российскими деловыми кругами в конце года стали традицией. В прошлом году президент обсудил с бизнесменами, в частности, стратегию экономического роста, создание комфортных условий для их работы в стране, а также улучшение делового климата.

ЧТО МОЖЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ

Уходящий год запомнился спорами вокруг будущего налоговой системы страны. Пока что в России действует мораторий на повышение налоговой нагрузки, но, по ожиданиям экспертов, изменение конфигурации налоговой системы возможно в новом политическом цикле. Дискуссия разгорелась в марте, когда Минфин предложил снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22%.

Путин тогда же заявил, что профессиональные дискуссии в правительстве РФ нужны, в том числе с бизнесом, но преждевременно обсуждать в СМИ налоговые изменения до выработанного решения.

Никаких конкретных решений относительно изменения налоговой системы не озвучено до сих пор.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал РИА Новости, что на традиционной предновогодней встрече президента с представителями крупного бизнеса могут быть подведены итоги диалога бизнеса и власти.

"В принципе это традиционная предновогодняя встреча президента с крупным бизнесом. Не следует ожидать, что будет поднято много вопросов. Но какие-то итоги диалога бизнеса и власти вполне могут быть подведены", - сказал Шохин.

Еще один чувствительный для бизнеса вопрос - его избыточное регулирование со стороны контрольно-надзорных органов.

Глава торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил РИА Новости, что объединение на встрече президента с деловыми кругами хотело бы обсудить фискальную и административную нагрузку на бизнес, а также эффективность институтов развития.

"Полагаю, что это будет подведение итогов и обсуждение планов на следующий год. С точки зрения того, что мы как палата хотели бы (обсудить – ред.)... Традиционно мы поднимаем тему фискальной нагрузки и неналоговых платежей", - сказал Катырин.

"Второе - это административная нагрузка на бизнес. К сожалению, сейчас увеличивается и количество документов, а также эти документы меняют свою форму: из девяти форм отчетности малого бизнеса по семи в течение года произошли изменения", - добавил он.