FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Хорватия переведет Agrokor под контроль кредиторов - СМИ


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Хорватия создаст холдинговую компанию, которая возьмет на себя все активы Agrokor d.d., а также ее обязательства, которые будут конвертированы в акционерный капитал, при этом кредиторы получат полный контроль над компанией, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на материалы компании для журналистов.

"Временный совет кредиторов принял проект урегулирования, хотя размер списаний и обмена долговых обязательств на ценные бумаги все еще обсуждается", - передает агентство.

План урегулирования, как ожидается, будет завершен к 10 июля следующего года. Для окончательного принятия этой схемы требуется одобрение кредиторов, владеющих не менее 66% притязаний.

По сообщению агентства Рейтер, общий долг Agrokor оценивается в 5,5 миллиарда евро (6,53 миллиарда долларов) по обязательствам перед 5,7 тысячами различных инвесторов, включая банки, держателей облигаций и поставщиков.

В прошлом месяце Agrokor признал свои обязательства на сумму в примерно 6,49 миллиарда долларов, но продолжает оспаривать требования на общую сумму в 2,6 миллиарда долларов, включая долг Сбербанку SBER в размере 1,3 миллиарда. При этом, как сообщает Рейтер, процесс принятия данной схемы реструктуризации не может быть отклонен одним лишь Сбербанком.

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии. Ключевыми направлениями деятельности являются производство продуктов питания и розничная торговля. Ее долг перед банками РФ оценивается в 1,3 миллиарда евро, что составляет более трети всего долга компании. Парламент Хорватии в апреле принял закон lex Agrokor, определяющий процедуру введения государством чрезвычайного управления в компании.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ