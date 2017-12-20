Фунт растет к доллару, но инвесторы осторожничают накануне Рождества

МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Курс фунта стерлингов растет к доллару в среду, но слабая динамика отражает опасения инвесторов открывать длинные позиции по британской валюте накануне Рождества и начала второго этапа переговоров по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.48 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3396 доллара с 1,3386 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару при этом рос до 1,1884 доллара за евро с 1,1839 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 113,31 иены за доллар со 112,89 иены на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 93,26 пункта.

Как пишет агентство Рейтер, инвесторам не хватает экономической информации для активизации торгов. Основное их внимание сконцентрировано на следующем раунде переговоров по выходу Британии из ЕС (Brexit), который начнется в январе следующего года. Это "сдерживает фунт в диапазоне, в котором он торговался последние две недели", сообщает агентство.

По мнению Еврокомиссии, переходный период в отношениях между Великобританией и Евросоюзом после ее отделения от ЕС должен завершиться 31 декабря 2020 года, сообщил в среду главный переговорщик со стороны Евросоюза по Brexit Мишель Барнье.

Кроме того, Банк Англии в среду сообщил, что предлагает банкам, финансовым и страховым компаниям из ЕС беспрепятственно вести свой бизнес в Великобритании после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Офисы банков будут работать в Британии в качестве филиалов. Тем самым, устраняется дорогостоящая процедура создания дополнительных дочерних компаний. Это также оказало поддержку фунту.