Большинство акций электроэнергетических компаний РФ снизилось в среду вместе с рынком

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Большинство акций электроэнергетических компаний РФ снизилось в цене в среду вместе с рынком под давлением от падения стоимости бумаг "Русгидро", следует из данных Московской биржи.

Акции "Русгидро" упали в цене на 4,7%, до 71,65 копейки, став лидером бумаг-аутсайдеров отрасли. Акции "Интер РАО" IRAO снизились в стоимости на 1,63%, "Иркутскэнерго" IRGZ– на 2,29%, "Мосэнерго" MSNG– на 0,07%, ТГК-1– на 0,13%, "Юнипро" – на 0,27% и обыкновенные акции ТГК-2 – на 0,74%. Также подешевели бумаги "Квадры" (префы – на 1,58%, обыкновенные акции – на 2,58%).

Акции ОГК-2 подорожали на 0,79%, ТГК-14 – на 0,58%, префы ТГК-2 – на 1,29%. Акции "Энел Россия" остались на уровне предыдущего закрытия – 1,45 рубля. Индекс Мосбиржи к закрытию среды снизился на 0,72%, до 2102,97 пункта, также следует из данных Московской биржи.

Подтверждение консервации Загорской ГАЭС-2 компанией "Русгидро" на два года аналитики БКС оценили умеренно негативно. "Хотя такое событие заложено в нашу модель, подтверждение консервации Загорской ГАЭС-2 может привести к понижению среднесрочного консенсус-прогноза и, соответственно, рекомендаций", - сообщают они.

В 2017 году котировки "Энел Россия" выросли на впечатляющие 44%, опережая рост индексов ММВБ и ММВБ Электроэнергетика, подсчитали аналитики "Велес Капитала".

"Укрепление национальной валюты и повышенные выплаты за мощность на фоне хорошего контроля над издержками оказали благоприятное воздействие на компанию. Мы полагаем, что несмотря на колоссальный рост цены, акции "Энел Россия" все еще обладают неким потенциалом роста. Мы обновили финансовую модель "Энел Россия", включив в нее свежие финансовые, операционные и макроэкономические прогнозы. В результате наша целевая цена была повышена на 10%, до 1,55 рубля за акцию, рекомендация снижена с "покупать" до "держать", - дают рекомендацию они.