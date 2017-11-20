FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Большинство акций электроэнергетических компаний РФ снизилось в среду вместе с рынком


Рынки / Акции

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Большинство акций электроэнергетических компаний РФ снизилось в цене в среду вместе с рынком под давлением от падения стоимости бумаг "Русгидро", следует из данных Московской биржи.

Акции "Русгидро" упали в цене на 4,7%, до 71,65 копейки, став лидером бумаг-аутсайдеров отрасли. Акции "Интер РАО" IRAO снизились в стоимости на 1,63%, "Иркутскэнерго" IRGZ– на 2,29%, "Мосэнерго" MSNG– на 0,07%, ТГК-1– на 0,13%, "Юнипро" – на 0,27% и обыкновенные акции ТГК-2 – на 0,74%. Также подешевели бумаги "Квадры" (префы – на 1,58%, обыкновенные акции – на 2,58%).

Акции ОГК-2 подорожали на 0,79%, ТГК-14 – на 0,58%, префы ТГК-2 – на 1,29%. Акции "Энел Россия" остались на уровне предыдущего закрытия – 1,45 рубля. Индекс Мосбиржи к закрытию среды снизился на 0,72%, до 2102,97 пункта, также следует из данных Московской биржи.

Подтверждение консервации Загорской ГАЭС-2 компанией "Русгидро" на два года аналитики БКС оценили умеренно негативно. "Хотя такое событие заложено в нашу модель, подтверждение консервации Загорской ГАЭС-2 может привести к понижению среднесрочного консенсус-прогноза и, соответственно, рекомендаций", - сообщают они.

В 2017 году котировки "Энел Россия" выросли на впечатляющие 44%, опережая рост индексов ММВБ и ММВБ Электроэнергетика, подсчитали аналитики "Велес Капитала".

"Укрепление национальной валюты и повышенные выплаты за мощность на фоне хорошего контроля над издержками оказали благоприятное воздействие на компанию. Мы полагаем, что несмотря на колоссальный рост цены, акции "Энел Россия" все еще обладают неким потенциалом роста. Мы обновили финансовую модель "Энел Россия", включив в нее свежие финансовые, операционные и макроэкономические прогнозы. В результате наша целевая цена была повышена на 10%, до 1,55 рубля за акцию, рекомендация снижена с "покупать" до "держать", - дают рекомендацию они.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ