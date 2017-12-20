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Рубль умеренно растет к доллару, снижаясь к евро на фоне нефти по $63,5 за баррель


Компании / Финансы / Рынки / Валюта

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Рубль вечером в среду слегка повышается к доллару и более значительно дешевеет по отношению к евро на попытках нефти закрепиться на уровне 63,5 доллара за баррель сорта Brent, говорят дилеры.

Словесные интервенции и аукционы Минфина по ОФЗ поддерживают курс рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.50 мск снижался на 9 копеек, до 58,67 рубля, курс евро рос на 18 копеек, до 69,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Курс рубля следует динамике соотношения доллара и европейской валюты на форексе - в районе 1,19 доллара за евро.

Попытки рынка нефти закрепиться на уровне 63,5 доллара за баррель сорта Brent поддерживают курс рубля. Игроки рынков остаются под впечатлением паузы в работе трубопровода Forties в Северном море, работа которого приостановлена уже больше чем на неделю из-за поломки.

Поддержка рублю также приходит от новостей о том, что Минфин РФ в среду в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 45 миллиардов рублей при совокупном спросе в 132 миллиарда.

Наконец, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что считает, что зависимость реального курса рубля от волатильности нефтяных цен резко снизилась, и нацвалюта РФ становится устойчивой.

В итоге доллар и евро вечером в среду менялись к рублю разнонаправленно в пределах 0,3%. Рублевая цена "черного золота" колеблется немного выше уровня 3,7 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Евро в среду не решился проверить на прочность сопротивление на отметке 69,65 рубля, однако, остался выше уровня 69,50 рубля, что указывает на перспективы развития повышения курса в район 70 рублей за евро, оценила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Американская валюта полноценно закрепилась ниже отметки 59 рублей, что может говорить в пользу дальнейшего ее снижения, считает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"Однако пока долларовым "медведям" для этого не хватает сил, несмотря на налоговый период и восстановление рублевой стоимости нефти в район 3750 рублей", - добавил он.

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