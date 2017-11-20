Рынок акций РФ снижается под давлением падающих бумаг ВТБ и "Русгидро"

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается по основным индексам под давлением дешевеющих бумаг ВТБ и "Русгидро", а также падения зарубежных площадок.

Индекс Мосбиржи к 17.20 мск среды в минусе на 0,42% - до 2109,26 пункта, индекс РТС – на 0,22%, до 1132,03 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 5 копеек – 58,71 рубля, курс евро - 1 копейку, до 69,55 рубля.

Февральский фьючерс марки Brent дорожал на 0,5% - до 64,12 доллара за баррель.

Второй день подряд индекс Мосбиржи находится под давлением падающих котировок акций "Русгидро", обращает внимание Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

Дополнительное давление на индексы оказывают снижающиеся акции европейских компаний, добавляет она.

"Мировые инвесторы фиксируют прибыль перед финальным голосованием по налоговой реформе. После неоднозначного старта европейские индексы погрузились в красную зону, не оставляя российским индексам шансов на восстановление. Отечественный рынок остается под давлением, в том числе из-за масштабного падения акций ВТБ, хотя очевидных драйверов за этим движением не стоит", - в свою очередь отмечает Андрей Диргин из "Альфа-Форекс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ФСК "ЕЭС" FEES(3,12%), АФК "Система" AFKS(2,98%), "Алросы" ALRS(1,74%) и "М.Видео" (-1,04%).

В лидерах падения – акции ВТБ (снижаются на 4,69% - до 4,616 копейки) и акции "Русгидро" (снижаются на 4,54% - до 71,77 копейки).

"На месячном графике бумаги (ВТБ – ред.) подходят к зоне перепроданности, но еще обладают потенциалом снижения. Ближайшей поддержкой выступает отметка 4,5 копейки, после чего котировки могут направиться к 4,15 копейки", - комментирует Елена Кожухова из "Велес Брокер".

Сергей Дроздов из "Финама" замечает, что по акциям ВТБ был пробит важный уровень поддержки в 5 копеек, и теперь цена может опуститься к отметке 3,8 копейки, которая является ценой оферты для несогласных с присоединением к банку "ВТБ 24".

"Особенно негативные настроения сохраняются в секторе электроэнергетики, где бумаги "Русгидро" продолжают снижаться после объявления о возможной дополнительной эмиссии. Впрочем, стоит уже задуматься о том, чтобы рассмотреть возможность вложений в бумагу на долгосрочной основе. Менеджмент не только говорил о дополнительной эмиссии в рамках "Дня инвестора", но и о планах сокращения расходов и повышения прибыли", - комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Среди падающих бумаг также обыкновенные акции "Россетей" (-3,31%), "Аптечной сети 36 и 6" (-3%), бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции снижаются на 2,69%, префы – на 1,77%), префы "Башнефти" BANE(-2,33%), акции "Новатэка" NVTK(-2,16%) и акции "Аэрофлота" AFLT(-2,12%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи в среду опустился к поддержке 2100 пунктов, у которой остановил падение, отмечает Кожухова из "Велес Брокер". Преодоление указанной отметки поставит следующей целью снижения 2080 пунктов, указывает она.

До конца торговой сессии индекс Мосбиржи постарается удержать поддержку 2100-2090 пунктов, считает Дроздов из "Финама".