FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефтяные цены продолжают расти на ожиданиях статистики от Минэнерго США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти днем в среду, инвесторы ожидают публикации данных о запасах и добыче "черного золота" от Минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.17 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% - до 63,81 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,31% - до 57,74 доллара за баррель.

Позднее в среду Минэнерго США опубликует статистику по недельным запасам и добыче нефти в стране. Эксперты прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 3,769 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 439,2 миллиона баррелей.

Росту нефтяных цен по-прежнему способствует продолжающийся ремонт трубопровода Forties в Северном море, работа которого приостановлена уже больше чем на неделю из-за поломки. Во вторник владеющая нефтепроводом нефтехимическая компания Ineos сообщила о том, что работы могут продлиться от двух до четырех недель, начиная с 11 декабря - даты закрытия трубопровода. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.

Трейдеры также продолжают отыгрывать данные Американского института нефти (API). По данным ведомства, запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 5,2 миллиона баррелей, до 437,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения показателя на 3,8 миллиона баррелей. При этом запасы бензина, по данным института, выросли на 2 миллиона баррелей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ