Резкое удешевление биткоина связано с рыночными новостями и спекуляцией

МОСКВА, 20 дек- ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Резкое удешевление самой популярной в мире криптовалюты биткоин (BTC) и удорожание Bitcoin Cash (BCH) связано с рыночными факторами, в частности новостями с бирж, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

В ночь на среду BTC подешевел более чем на 15%, а стоимость Bitcoin Cash поднялась почти в полтора раза. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 13.50 мск традиционный биткоин (BTC) дешевел на 4,77%, до 17,574 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 8,06%, до 17,389 тысячи долларов. Стоимость Bitcoin Cash на CoinMarketCap при этом росла на 39,56%, до 3,25 тысячи долларов, а на Bitfinex - на 44,72%, до 3,11 тысячи долларов.

Эксперты уверены, что влияние на торги обеими криптовалютами - BTC и BCH - оказали и спекуляции на рынке.

КОРРЕКЦИОННЫЙ ФАКТОР

Как заявил основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук, самым очевидным объяснением такой динамики торгов криптовалют является коррекция цены традиционного биткоина. В начале текущей недели стоимость криптовалюты достигла новой рекордной цены в 20 тысяч долларов, а затем начала постепенно опускаться до 18 тысяч долларов в рамках коррекции.

"Биткоин бурно растет с конца сентября, и коррекция просто неизбежно должна была наступить: ранее коррекция по биткоину имела место через каждые два месяца, но с сентября рост продолжался непрерывно", - указала заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

Мацук отметил, что на коррекционном удешевлении традиционного биткоина вырос спрос на BCH. "Когда начинается коррекция биткоина, для Bitcoin Cash хорошее время для вывода хороших новостей про свои достижения и дальнейшие позитивные планы. Вот такие новости и дали перетекание денег из биткоина в Bitcoin Cash, вследствие чего выросла стоимость BCH", - рассказал он.

Такой хорошей новостью стал, например, запуск торгов BCH на криптовалютных биржах Coinbase и Gdax. На этом фоне стоимость Bitcoin Cash выросла, однако вскоре скорректировалась.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Одновременно с этим интерес к BCH подогрели негативные новости в отношении BTC. Так, соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург во вторник заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты. Он сообщил, что продал все свои биткоины, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.

"Это форк биткоина, поэтому логично, что спекулянты начали массово продавать падающий биткоин и перекладываться в криптовалюту, являющуюся прямым "конкурентом" биткоина", - пояснила Мильчакова.

По ее словам, причины удешевления биткоина не ограничивались одной новостью.

"Информационная атака на биткоин ведется уже несколько дней. В частности, негативные новости пришли из Японии и Сингапура. Министр финансов Японии, одной из немногих стран, где биткоин легализован, заявил, что не считает биткоин надежным активом. Денежно-кредитное управление Сингапура выпустило предупреждение, в котором говорится, что инвестиции в криптовалюты несут повышенные риски для инвесторов, так как криптовалюты не обеспечены никакими реальными активами и не разрешены официально как платежная единица", - сообщила она.

БЕЗ СПЕКУЛЯЦИЙ НИКАК

Как отмечает директор по инвестициям в инвестиционном фонде CryptoLife Мансур Гусейнов, влияние на торги традиционным биткоином и Bitcoin Cash оказали и спекуляции с торгами.

"Это результат действий крупных игроков, которые подогревают интерес к Bitcoin Cash, периодически скупая его на биржах и продавая BTC. В данном случае это совпало с началом торгов Bitcoin Cash на американских Coinbase и Gdax, где сейчас более 20 миллионов пользователей. Поскольку биткоин и Bitcoin Cash построены на одном алгоритме, они борются за мощности майнеров и не могут мирно сосуществовать. Более того, создатели Bitcoin Cash безусловно хотят, чтобы их валюта доминировала", - отметил он.