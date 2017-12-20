Европейские биржи снижаются из-за фиксации прибыли перед Рождеством

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют негативную динамику в среду, поскольку инвесторы стремятся зафиксировать прибыль перед грядущими рождественскими праздниками в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,1%, до 7536,95 пункта, французский CAC 40 - на 0,2%, до 5372,09 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,06%, до 13207,66 пункта.

В начале текущей недели европейские индексы показали уверенный рост на фоне оптимизма инвесторов по налоговой реформе в США, и теперь трейдеры стремятся зафиксировать прибыль перед тем, как рынок уйдет на рождественские праздники в ближайший понедельник.

Давление на европейские индексы оказывают настроения на американских биржах, которые снизились в пределах 0,1-0,4% во вторник после достижения новых рекордов днем ранее. Мировые инвесторы продолжают пристально следить за судьбой налоговой реформы в США. Во вторник палата представителей конгресса США одобрила законопроект о налоговой реформе, который резко снижает налоги для бизнеса: в частности, снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Как ожидается, законопроект примет также и сенат, и он будет подписан президентом Дональдом Трампом.

"Вопрос в том, сохранится ли тенденция к покупкам, которую мы видели в ожидании одобрения законопроекта, или же это случай из разряда "покупай на слухах, продавай на фактах" в период приближения к Рождеству", - цитирует агентство MarketWatch главного рыночного аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).