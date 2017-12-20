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Биржи АТР закрылись преимущественным снижением вслед за индексами США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в минусе вслед за негативной динамикой бирж США в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,27%, до 3287,61 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,74%, до 1891,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,1%, до 29224,36 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2472,37 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,06%, до 6075,6 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, до 22891,72 пункта.

Американские фондовые индексы во вторник снизились в пределах 0,1-0,4% после достижения новых рекордов накануне. Основной новостью для мировых инвесторов стало то, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект о налоговой реформе, который резко снижает налоги для бизнеса: в частности, снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Как ожидается, законопроект примет также и сенат, и он будет подписан президентом Дональдом Трампом.

"Я думаю, что людей все сильнее беспокоит налоговый законопроект в США. Даже если он будет принят, понадобится некоторое время, чтобы понять, повлияет ли он на экономику или нет", - приводит агентство Рейтер слова ведущего экономиста IHS Markit в Токио Харуми Тагучи (Harumi Taguchi).

В то же время поддержку японскому Nikkei 225 оказало ослабление курса иены к доллару, которое благоприятно для японских экспортеров. Так, курс доллара к иене растет в среднем до 113,1 иены за доллар со 112,89 иены на прошлом закрытии.

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