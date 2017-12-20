Bitcoin Cash подорожал почти в 1,5 раза на новостях о запуске торгов на Coinbase

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Bitcoin Cash поднялась почти в полтора раза после того, как платформа для торговли криптовалютами Coinbase объявила о запуске торговли Bitcoin Cash в своем блоге, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.53 мск Bitcoin Cash рос в цене на 48%, до 3,45 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 52%, до 3,27 тысячи долларов. При этом курс биткоина снижался на 11%, до 16,9 тысячи долларов.

Во вторник в блоге Coinbase появилось сообщение о том, что платформа запускает торги криптовалютой. "Мы с радостью сообщаем, что пользователи смогут продавать, покупать, отправлять и принимать Bitcoin Cash на Coinbase", - говорится в сообщении.

Соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург во вторник заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты. Он признался, что продал все свои биткоины, но не отказался от криптовалют в целом, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.

Биткоин 1 августа разделился на две валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash - из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по программному обеспечению.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж.