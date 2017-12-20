События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 декабря

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:35
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-7,382 млн барр
|-5,222 млн барр (факт)
|10:00
|EUR
|Германия - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь)
|0,30%
|0,20%
|16:00
|EUR
|Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|16:15
|GBP
|Великобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
|16:30
|CAD
|Канада - Объём оптовых продаж (м/м) (октябрь)
|-1,20%
|0,50%
|18:00
|USD
|США - Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (ноябрь)
|2%
|0,90%
|18:00
|USD
|США - Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
|5,48 млн
|5,54 млн
|18:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|-5,117 млн барр
|-3,518 млн барр
|18:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-3,317 млн барр
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Славнефть-ЯНОС /Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез/ - ВОСА (реестр закрыт 27.10.2017, перевыборы СД)
|RUB
|Абрау-Дюрсо - ВОСА (реестр закрыт 26.11.2017, утверждение аудитора, одобрение сделок с заинтересованностью)