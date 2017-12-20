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События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 декабря


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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:35 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -7,382 млн барр -5,222 млн барр (факт)
10:00 EURГермания - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь)0,30%0,20%
16:00 EURГермания - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
16:15 GBPВеликобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
16:30 CADКанада - Объём оптовых продаж (м/м) (октябрь)-1,20%0,50%
18:00 USDСША - Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (ноябрь)2%0,90%
18:00 USDСША - Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)5,48 млн5,54 млн
18:30 USDСША - Запасы сырой нефти -5,117 млн барр -3,518 млн барр
18:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -3,317 млн барр

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBСлавнефть-ЯНОС /Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез/ - ВОСА (реестр закрыт 27.10.2017, перевыборы СД)
 RUBАбрау-Дюрсо - ВОСА (реестр закрыт 26.11.2017, утверждение аудитора, одобрение сделок с заинтересованностью)
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