События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 декабря

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 0:35 USD США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -7,382 млн барр -5,222 млн барр (факт) 10:00 EUR Германия - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь) 0,30% 0,20% 16:00 EUR Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана 16:15 GBP Великобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни 16:30 CAD Канада - Объём оптовых продаж (м/м) (октябрь) -1,20% 0,50% 18:00 USD США - Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (ноябрь) 2% 0,90% 18:00 USD США - Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь) 5,48 млн 5,54 млн 18:30 USD США - Запасы сырой нефти -5,117 млн барр -3,518 млн барр 18:30 USD США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -3,317 млн барр

Российские события