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Биржи АТР в основном снижаются после принятия законопроекта о налоговой реформе в США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в среду утром главным образом в минусе после принятия законопроекта о налоговой реформе в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,04%, до 3295,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1898,46 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 0,04%, до 29242,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - рос на 0,18%, до 6082,5 пунктов, японский Nikkei 225 - рос на 0,08%, до 22886,32 пункта, корейский индекс KOSPI снижался на 0,13%, до 2475,96 пункта.

Палата представителей конгресса США приняла во вторник законопроект о налоговой реформе, который резко снижает налоги для бизнеса. Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Как ожидается, законопроект примет также и сенат, и он будет подписан президентом Дональдом Трампом.

Однако опасения инвесторов связаны с тем, что палате представителей придется проводить повторное голосование по реформе позднее в среду, поскольку три положения в законопроекте нарушают сенатские правила.

По мнению аналитиков UBS, которое приводит агентство Рейтер, снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35% приведет к росту общей прибыли для компаний, входящих в индекс S&P 500 на 9,1%. Однако они отмечают, что эти ожидания уже были отражены в недавних достижениях рекордных значений на фондовых рынках.

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