Аналитик Сбербанка рассказал о рисках при санации Бинбанка и "Открытия"

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Санация Банком России "Открытия" и Бинбанка вызывает определенные опасения: банки вынуждены агрессивно привлекать средства, в том числе госкомпаний; при этом у ЦБ, который одновременно является и акционером, и регулятором, возникает конфликт интересов, заявил в интервью агентству "Прайм"главный аналитик Сбербанка SBER Михаил Матовников.

"Открытию" и Бинбанку предстоит погасить значительную задолженность по кредитам ЦБ, предоставленным на поддержку ликвидности, для этого они будут вынуждены вести довольно агрессивную политику привлечения, поддерживая высокую стоимость пассивов", - сказал Матовников.

ЦБ как кредитор этих банков заинтересован в скорейшем возврате кредитов, взятых банками, и единственный способ вернуть эти средства – быстрее заместить их средствами клиентов, то есть вкладчиков и юридических лиц, пояснил главный аналитик Сбербанка.

"Учитывая финансовое положение этих организаций, беспристрастный регулятор, скорее, бы сдерживал такую экспансию, но крупный кредитор и акционер может желать обратного. Участники рынка опасаются и создания преференций для банков, санируемых ЦБ, в части требований по доступу к средствам госкомпаний", - указал Матовников.

"Новый механизм санации введен после того, что стали ясны все проблемы старого. Сейчас мы находимся в ситуации, когда запущен новый механизм, и он явно обладает некоторыми преимуществами. Как сработает фонд консолидации пока не очень понятно, хотя он устранят многие недостатки предыдущего механизма. Первые месяцы его применения дали повод для серьёзных вопросов относительно того, правильно ли он будет работать", - отметил главный аналитик Сбербанка.

"В частности, возникли опасения в части возможного конфликта интересов у Центрального банка как акционера этих банков и как их регулятора, которые уже стали поводом для заявлений, в частности рейтинговых агентств, да и некоторых банков", - добавил Матовников.

Банк России за последние четыре месяца взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря - Промсвязьбанка PSBR. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемого банка.

ВОПРОСЫ К САНАТОРУ

Если оценивать риски крупнейших российских банков из списка топ-30, то в нижней части этого списка риски возможного отзыв лицензии или санации заметно выше, считает главный аналитик Сбербанка

"Из топ-30 банков девять банков уже находятся под санацией, пять являются государственными и четыре – иностранными, остается не так много банков, в нижней части этого списка риски заметно выше. Центральный банк дал понять, что будет спасать только системообразующие банки – их всего 11. С другой стороны, Бинбанк не был системообразующим, однако, был санирован. Поэтому здесь понимание о том, кого ЦБ будет спасать, а кого банкротить - пока достаточно приблизительное", - заметил он.

По мнению главного аналитика Сбербанка, Банк России был вынужден заняться санацией таких крупнейших банков как "Открытие", Бинбанк в 2017 году из-за оттока средств клиентов.

"Ситуация стала тревожной, когда оттоки денег из этих банков стали измеряться уже в сотнях миллиардов рублей, и поэтому Центральный банк уже не мог не предпринять усилий. До этого ЦБ мог считать, что может избежать санации за счет работы с действующими акционерами", - сказал Матовников.

Про оттоки из Промсвязьбанка пока неизвестно, но появление публичной информации о предписании Банка России о доначислении значительных резервов, несомненно, вызвало бы панику незастрахованных кредиторов, считает аналитик.

РИСКИ ДЕМПИНГА НА РЫНКЕ

Санация крупных банков через ФКБС Банком России может привести к рискам демпинга на кредитном рынке, предупреждает аналитик Сбербанка.

"Даже если ЦБ заместит все проблемные активы санируемых крупных банков в ходе рекапитализации ликвидными активами, то возникнет проблема доходного размещения этих средств. Быстро выдать кредитов на сотни миллиардов рублей не так просто, поэтому существует риск демпинга на кредитном рынке. Все вместе это не способствует быстрому восстановлению маржинальности бизнеса санируемых банков, но вполне реально нанесет ущерб бизнесу прочих банков", - сказал Матовников

"Например, если Бинбанк и "Открытие" привлекут на рынке несколько сот миллиардов рублей от клиентов, то кто-то эти средства потеряет, и для некоторых частных банков это может оказаться критично", - отметил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.