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Биткоин снижается до $18 тыс на предостережениях мировых регуляторов


Рынки / Мировая экономика
  • #Биткоин
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МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник вечером снижается к доллару, торгуясь на отметке в 18,2 тысячи долларов на предостережениях сингапурского регулятора по инвестициям в криптовалюту, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.51 мск биткоин дешевел на 3,35%, до 18,164 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом дешевела на 6,42%, до 17,7 тысячи долларов, на GDAX - на 5,43%, до 18 тысяч долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 5,91%, до 17,84 тысячи долларов.

Во вторник денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) выступило с предостережением о рисках, связанных с инвестициями в ICO и криптовалюты. MAS напомнил, что криптовалюты не являются законным платежным средством, не эмитируются никаким правительством и не подкреплены никакими активами. Недавний рост курсов криптовалют он связывает со спекулятивной активностью. Ранее с подобным заявлением выступал председатель американского фондового регулятора SEC Джей Клейтон.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 589,472 миллиарда долларов. При этом доля биткоина на данный момент примерно 48,3% всего рынка криптовалют, Ethereum - 12,65%, Bitcoin Cash - 6,54%.

Криптовалюта Ethereum дорожала на 10,08%, до 845,18 доллара, Bitcoin Cash - на 17,97%, до 2,58 тысячи долларов, Ripple - поднимался в цене на 6,74%, до 81,1 цента, согласным данным CoinMarketCap.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.

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