МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рубль вечером во вторник слабее снижается к доллару, чем к евро, растущему на международном валютном рынке форекс.

Рубль почти не реагирует на растущую цену на нефть марки Brent, торгующуюся выше 63,7 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.46 мск рос на 13 копеек, до 58,79 рубля, курс евро - на 55 копеек, до 69,64 рубля.

РУБЛЬ НЕ РЕШАЕТСЯ РАСТИ

Российская валюта, которая все предыдущие дни вела себя довольно спокойно, под вечер показала некоторое ослабление и по отношению к доллару, и по отношению к евро, отмечает Алексей Коренев из "Финама".

"И это при том, что на носу период налоговых платежей! Движение не настолько сильное, чтобы делать выводы глобального масштаба, вроде влияния налоговой реформы (президента США Дональда – ред.) Трампа на валюты развивающихся стран или фатального снижения интереса к carry trade, но осторожность и тут не помешает", - добавляет он.

А Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер" полагает, что, по всей видимости, во вторник давление на нацвалюту оказали спекулятивные геополитические факторы, а также покупка валюты Минфином и погашение внешних долгов.

"Давление на рубль воспринимается как локальное из-за предстоящей уплаты НДПИ, дорогой нефти и высокого спроса на ОФЗ из-за особенностей монетарной политики ЦБ РФ", - говорит аналитик.

ПРОГНОЗЫ

И все же Анна Бодрова из "Альпари" считает, что фактором опоры для российской валюты являются налоговый период в РФ и интерес к ОФЗ, а фактором давления – конец года и спрос на валюту. В целом, вероятно, основные колебания в рублевых парах уже состоялись, но внимание все еще стоит удерживать на согласовании налоговой реформы в США, полагает эксперт.

Пара доллар-рубль продолжает находиться в рамках широкого коридора между уровнями 57,5 и 59 рублей, а пробой одной из этих границ может дать направление дальнейшему среднесрочному движению в долларе, уверен Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

"В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станут данные API по запасам углеводородов в США. В случае если они покажут очередное снижение запасов нефти, это позволит "быкам" вернуть себе инициативу и вывести нефть марки Brent в район 64 долларов, что поддержит рубль", - добавляет он.