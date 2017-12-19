Американский логистический сервис UPS заказал 125 электрогрузовиков Tesla

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Американская компания по доставке почтовых отправлений United Parcel Service Inc. (UPS) в рамках предварительного заказа забронировала 125 самоуправляемых электрических грузовиков Tesla Semi, совершив самый крупный предзаказ этой модели, говорится в сообщении UPS

"Новые грузовики добавятся к большому автопарку компании на альтернативном топливе, который состоит из транспортных средств, работающих на электричестве, природном газе, пропане и других нетрадиционных видах топлива", - говорится в сообщении.

Таким образом, компания надеется снизить выбросы выхлопных газов в атмосферу, а также сократить затраты на эксплуатацию своих машин.

UPS уже получила основную информацию о характеристиках новых грузовиков для оценки эффективности их работы в рамках рабочего цикла компании. Согласно этой информации грузовик Tesla может проехать 500 миль без подзарядки, обеспечивает дополнительную безопасность для водителей за счет таких функций, как автоматическое экстренное торможение, адаптивной системы круиз-контроля, автоматическое встраивание в линию и других.

Предзаказ на самоуправляемые грузовики Tesla уже совершил ряд крупных мировых компаний, таких как PepsiCo (100 штук), американская розничная торговая сеть Wal-Mart, американская логистическая J.B. Hunt Transport Services и бельгийско-американская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev).

Ранее в октябре Tesla Inc. представила прототип электрического грузовика Tesla Semi с технологией самоуправления. На презентации основатель и глава компании Tesla Илон Маск объяснил, что создание электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива. Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.