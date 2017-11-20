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Рынок акций РФ снизился вместе с зарубежными индексами


Рынки

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ снизился во вторник по основным индексам вместе с зарубежными торговыми площадками и на фоне ослабления рубля, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию вторника снизился на 0,77%, до 2118,16 пункта, индекс РТС – на 1,16%, до 1134,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.32 мск рос на 12 копеек, до 58,78 рубля, курс евро - на 54 копейки, до 69,64 рубля.

Февральский фьючерс нефти марки Brent рос на 0,62%, до 63,8 доллара за баррель.

Покупательской активности явно не способствовал негативный внешний фон, отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Общеевропейский индекс Stoxx 600 к концу дня снизился на 0,42%, американские индексы снижались в пределах 0,03-0,35%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции АФК "Система" AFKS скорректировались вверх после значительного падения в течение последних двух торговых дней (пятницы и понедельника). По итогам торгов бумаги компании поднялись на 2,5%.

"Акции "Системы" стабилизировались после вчерашней распродажи. Драма с "Роснефтью" ROSN далека от разрешения, поэтому вряд ли новый минимум на 8,45 рубля является техническим "дном", - считает Анна Бодрова из "Альпари".

Богдан Зварич из "Фридом Финанс" рекомендует инвесторам пока оставаться в стороне от данной бумаги – риски вложения в акции компании слишком велики, а дальнейшая динамика будет сопровождаться высокой волатильностью, что увеличивает возможные потери.

Среди лидеров роста – акции "Соллерса" SVAV(2,27%), ММК (1,83%), префы "Мечела" MTLR(1,8%), ЛСР (1,32%), префы "Ростелекома" RTKM(1,18%).

Среди аутсайдеров – акции "Русгидро" (-5,62%), "М.Видео" (-3,65%), ОГК-2 (-3,5%), "Аптечной сети 36 и 6" (-3,03%), ВТБ (-2,83%), акции Московской биржи (-2,78%), "Интер РАО" IRAO(-2,42%) и акции ТГК-1 (-2,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Вчерашнее вечернее снижение обоих основных сортов нефти было полностью выкуплено рынком сегодня. Скорее всего, стоимость энергоносителей не будет существенно меняться до выхода сегодня ночью (00.35 мск.) данных по недельным запасам от Американского института нефти", - отмечает Алексей Коренев из "Финама".

Снижение на российском фондовом рынке углубляется, отмечает Бодрова из "Альпари". Индекс Мосбиржи опустился ниже краткосрочного диапазона 2130-2160 пунктов, и теперь, по всей вероятности, целью "медведей" является тот же уровень поддержки, что и ранее – 2110-2115 пунктов, считает она.

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