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Forbes: Brexit не помешал Великобритании возглавить рейтинг лучших стран для бизнеса


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Великобритания заняла первую строчку в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса по версии журнала Forbes, несмотря на предстоящий выход страны из Евросоюза.

Великобритания впервые заняла лидирующую позицию в ежегодном рейтинге издания, который составляется уже 12 лет подряд. По мнению Forbes, несмотря на некоторую неопределенность вокруг выхода страны из ЕС, запланированного на март 2019 года, бизнес-климат в Великобритании остается привлекательным.

"Главный плюс Великобритании - это то, что Лондон является одним из трех глобальных центров финансовых услуг. После Brexit у нескольких европейских городов будет возможность бросить ему вызов, но у каждого из них есть недостатки", - сказал в интервью изданию консультант из Cushman&Wakefield Джефф Лесард.

Второе место третий год подряд занимает Новая Зеландия. "Островное государство в юго-западной части Тихого океана насчитывает всего 4,5 миллиона человек, но его ВВП в этом году вырос на 3,6%. За последние четыре десятилетия Новая Зеландия превратилась из аграрной экономики в промышленно развитый, свободный рынок", - пишет Forbes.

В пятерку лидеров также входят Нидерланды, Швеция и Канада. США оказались на 11 месте в рейтинге благодаря улучшению показателей технологического развития, инноваций и свободы торговли. Страна с первого места в 2006 году опустилась до 23 строчки в прошлом году из-за роста уровня бюрократии и уменьшения монетарной свободы. Вторая (Китай) и третья (Япония) крупнейшие экономики мира занимают 66 и 21 места соответственно. Россия оказалась на 58 месте в списке.

Всего в рейтинг вошло 153 страны, которые оценивали по 15 основным параметрам: права собственности, инновации, налоги, технологии, коррупция, инфраструктура, размер рынка, политические риски, качество жизни, рабочая сила, свобода (личная, торговая и денежная), бюрократия и защищенность инвесторов. При оценке Forbes также использовал отчет Всемирного банка Doing Business 2018.

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