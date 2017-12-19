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Бюджетный комитет Госдумы поддержал списание недоимки по имущественным налогам физлиц


Рынки

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку о списании недоимки по транспортному и земельному налогам и налогу на имущество физических лиц, образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года.

Председатель комитета Андрей Макаров пояснил на заседании комитета, что эта поправка, внесенная им совместно с Сергеем Неверовым, Александром Жуковым, Петром Толстым и Андреем Исаевым, подготовлена в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина. "Президент сказал: вы людей не трогайте. Мы предусмотрели эту возможность", - сказал депутат.

Путин на большой пресс-конференции 14 декабря предложил списать накопившуюся за предыдущие годы безнадежную налоговую задолженность граждан.

Поправка устанавливает, что недоимка по транспортному и земельному налогам, налогу на имуществу физлиц, образовавшаяся на 1 января 2015 года, а также задолженность по пеням, начисленным по этим налогам, признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию.

Поправкой также предлагается списать недоимку по налогам индивидуальных предпринимателей, в том числе утративших такой статус до вступления законопроекта в силу, а также задолженность по пеням на нее, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Однако эта норма не будет распространяться на НДПИ, акцизы и налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ.

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