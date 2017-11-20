ОБЗОР: Большинство акций электроэнергетических компаний РФ снизилось вместе с рынком

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Большинство акций электроэнергетических компаний РФ во вторник снизилось в цене вместе с рынком, в лидерах снижения - акции "Русгидро", упавшие на корпоративных новостях, следует из данных Московской биржи.

Акции "Интер РАО" IRAO снизились в стоимости на 2,42%, ТГК-1– на 2,4%, ОГК-2 – на 3,5%, "Юнипро" – на 0,57%, ТГК-14 – на 0,19%.

Также снизились в цене бумаги "Квадры" (префы – на 2,56%, обыкновенные акции – на 0,15%) и бумаги ТГК-2 (префы – на 5,77%, обыкновенные акции – на 1,69%).

Акции "Мосэнерго" MSNG выросли на 0,56%, "Иркутскэнерго" IRGZ– на 1,74%, "Энел Россия" - на 0,28%.

Индекс Мосбиржи к закрытию вторника снизился на 0,77% - до 2118,16 пункта, также следует из данных Московской биржи.

АКЦИИ "РУСГИДРО" ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Акции "Русгидро" снижаются второй день подряд на фоне ряда корпоративных новостей. Во вторник акции компании упали на 5,62%.

По оценке аналитиков, на акции продолжает давить негативная отчетность по МСФО за 9 месяцев 2017 года, опубликованная в понедельник. "Заметней других снизились (бумаги – ред.) "Русгидро", чья отчетность продолжает восприниматься рынком крайне негативно, хотя, на наш взгляд, все не так плохо", - отмечает Алексей Коренев из "Финама".

Кроме того, "Русгидро" провело встречу с инвестсообществом, сведения о консервации Загорской ГАЭС подтверждены, напоминает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Объект будет законсервирован на 2 года, за это время по результатам работ на опытном участке будет принято окончательное решение о ликвидации, долгой консервации или достройке. Я полагаю, что штрафов за нарушение сроков ДПМ удастся избежать, поскольку решение о заморозке стройки было принято во исполнение ведомственных директив. Убытки от списания объекта незавершенного строительства не будут в этом году отражены в отчетности, соответственно, дивиденды не пострадают", - замечает он.

В то же время аналитик обращает внимание, что хотя планов по изменению дивидендной политики нет (50% прибыли по МСФО), прибыль будет достаточно волатильна из-за больших расходов по выплатам и рефинансированию долга и различных факторов. "Ожидаемая доходность в 2018 году, на мой взгляд, не превысит 5% к текущим котировкам. Но не исключено, что дивиденды будут расти только после 2018 года из-за больших расходов на инвестпрограмму", - подсчитал эксперт.

По сообщению компании, в 2018 году инвестпрограмма достигнет своего пика - 115 миллиардов рублей, имеющиеся на балансе общества средства будут в первую очередь, направлены на строительство. "Капзатраты после 2018 года будут сокращаться, в 2022 году их объем прогнозируется в 43 миллиарда рублей. Это увеличит свободный денежный поток на 40-50 миллиардов рублей, который можно будет направить на погашение долга. "Русгидро" обещает не допустить роста долга выше 2х EBITDA", - говорит, ссылаясь на данные Ващенко.

"Я полагаю, что интерес к бумаге со стороны институциональных инвесторов появится в первом полугодии будущего года. Драйвером станет рост EBITDA, которая в 2018-м может достичь 100 миллиардов рублей. Расходы на производство будут отставать от роста выручки на фоне повышения цен на электроэнергию и мощность и реализации программы оптимизации. "Русгидро" сейчас стоит очень дешево: отношение капитализации к текущей балансовой стоимости (Р/В) менее 60%. Если после 2018 года компании удастся снизить капзатраты и увеличить денежный поток в соответствии с задуманным, то на ее акции может быть объявлена настоящая охота, поскольку отношение капитализации к денежному потоку, возможно, упадет до 5х", - резюмирует он.