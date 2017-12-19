Fitch подтвердило рейтинги ГТЛК и "Росагролизинга" на уровне "BB"

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) и "Росагролизинга" на уровне "BB", говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный РДЭ обеих компаний подтвержден на уровне "B". Кроме того, агентство улучшило прогноз по рейтингам ГТЛК до позитивного со стабильного. Прогноз по рейтингам "Росагролизинга" остался стабильным.

"Рейтинги компаний обусловлены умеренной вероятностью поддержки со стороны России (BBB-/прогноз позитивный). Fitch позитивно оценивает нахождение компаний в 100% государственной собственности, объем инвестиций в их акционерный капитал... и роль компаний (хотя и несколько ограниченную) в реализации государственных программ по поддержке транспортного (ГТЛК) и сельскохозяйственного ("Росагролизинг") секторов", - сообщает Fitch.

Разница в два уровня между рейтингами компаний и рейтингом РФ отражает более низкую системную значимость и стратегическую роль ГТЛК и "Росагролизинга" по сравнению с крупными государственными финансовыми институтами, в частности, Внешэкономбанком (BBB-) и Россельхозбанком (ВВ+), отмечает агентство.

Прогноз по рейтингам ГТЛК улучшен, т.к. Fitch считает, что правительство РФ окажет компании поддержку в случае необходимости. Стабильный прогноз по рейтингам "Росагролизинга" отражает ограниченный потенциал их повышения, даже в случае повышения суверенного рейтинга России, по причине ограниченной роли компании в государственной политике.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, а также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. "Росагролизинг" был создан в 2001 году для технической и технологической модернизации отечественного АПК. Компания также принадлежит государству.