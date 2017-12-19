МВФ призвал Белоруссию ускорить реформы, используя восстановление экономики

ВАШИНГТОН, 19 дек /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) по итогам миссии в Белоруссию призвал власти страны ускорить экономические реформы, используя восстановление экономики, при этом прогноз по динамике ее ВВП оставил на прежнем уровне, следует из сообщения фонда.

"Директоры призвали власти использовать восстановление экономики для ускорения реформ в реальном секторе экономики, чтобы улучшить продуктивность, ускорить рост и укрепить экономику", - говорится в сообщении.

Прогноз по динамике белорусской экономики по итогам миссии МВФ в страну не изменен – экономический рост по окончании 2017 года должен составить 1,7% ВВП, по итогам следующего года - 1,8% ВВП. Кроме того, в среднесрочной перспективе экономика Белоруссии будет расти на 2%.

Однако упоминания о предоставлении финпомощи по линии МВФ, переговоры по которой были приостановлены, в документах фонда нет. В начале ноября руководитель миссии фонда Питер Долман сообщал, что остановка вызвана именно задержкой в реализации ряда реформ.