Дебютные бонды Оксфорда на 750 млн фунтов раскупили институциональные инвесторы и банки

ЛОНДОН, 19 дек /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Дебютные 100-летние облигации Оксфордского университета на 750 миллионов фунтов стерлингов раскупили институциональные инвесторы и банки, сообщили РИА Новости в пресс-офисе старейшего британского учебного заведения.

Оксфордский университет в декабре завершил размещение на Лондонской фондовой бирже дебютные облигации в объеме 750 миллионов фунтов стерлингов под 2,54% годовых с погашением в декабре 2117 года. Организатором выпуска выступил инвестбанк JP Morgan.

В сделке, которая имела высокий спрос со стороны инвесторов, приняли участие пенсионные фонды, страховые компании, инвестиционные фонды, отметили в ВУЗе. Ранее, благодаря высокому интересу к бумагам, эмитент увеличил первоначальное предложение до 750 миллионов фунтов с ранее планировавшихся 250 миллионов фунтов.

Как сообщили в университете, привлеченные средства планируется направить на развитие инфраструктуры учебного заведения. "Оксфорд инвестирует средства в стратегические проекты, которые направлены на расширение возможностей в области преподавания и исследований", - сообщили агентству в ВУЗе.

В предыдущие годы на долговой рынок с облигациями выходили другие британские высшие учебные заведения, такие как Университет Кардиффа, Кэмбриджский университет, а также вузы Ливерпуля и Манчестера. Отдельные колледжи Оксфордского университета также привлекали заемные средства. Выход учебных заведений на рынок заимствований стал следствием того, что в 2010 году было существенно сокращено финансирование из государственного бюджета Великобритании.