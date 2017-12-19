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Объем ценных бумаг на балансе Евросистемы вырос за неделю на 12,7 млрд евро


Рынки / Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 19 дек /ПРАЙМ/, Мария Князева. Объем ценных бумаг резидентов еврозоны и номинированных в евро на балансе Евросистемы (ЕЦБ и Центробанки стран еврозоны) вырос ввиду транзакций за неделю, завершившуюся 15 декабря, на 12,714 миллиарда евро — до 2,656 триллиона евро, говорится в сообщении ЕЦБ.

Темп роста замедлился по сравнению с предыдущей неделей, когда показатель прибавил 15,829 миллиарда евро.

Из общей суммы объем бумаг, удерживаемых для целей денежно-кредитной политики, вырос за неделю к 15 декабря на 15,507 миллиарда евро (против роста на 17,494 миллиарда евро неделей ранее) — до 2,380 триллиона евро, говорится в сообщении регулятора. А объем "прочих" бумаг резко упал - на 2,794 миллиарда евро (против снижения 1,666 миллиарда евро) — до 275,467 миллиарда евро. Этот показатель сокращается сильнее обычного – в объемах выше одного миллиарда евро, вторую неделю подряд.

К программам покупки активов на рынке в целях реализации монетарной политики относятся: первая программа покупки обеспеченных бондов (CBPP длившаяся с июля 2009 года по июнь 2010 года), вторая программа CBPP (объявленная в октябре 2011 года и завершившаяся через год), программа выкупа гособлигаций ряда стран еврозоны (SMP, начатая в мае 2010 года и завершившаяся в сентябре 2012 года).

Кроме того, сюда входит и расширенная программа покупки активов (APP), в рамках которой приобретаются бумаги частного и государственного сектора. Лимит покупок в рамках этой программы до конца 2017 года составляет среднем не более 60 миллиардов евро. С января по конец сентября следующего года лимит будет составлять 30 миллиардов евро.

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