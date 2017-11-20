Рубль растет к доллару и снижается к евро, отыгрывая динамику форекса

МОСКВА, 19 дек ПРАЙМ. Рубль днем слабо рос к доллару и снижался к евро, отыгрывая динамику рынка форекс, говорят эксперты.

Попытки рынка нефти закрепиться выше уровня 63 доллара за баррель сорта Brent поддерживают курс рубля, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.27 мск снижался на 0,05 рубля - до 58,62 рубля, курс евро повышался на 0,11 рубля, до 69,2 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля против доллара и евро несущественно разнонаправленно менялся, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе выше отметки 1,18 доллара. Рынки ожидают принятие в США налоговой реформы, которая резко сократит налоговую нагрузку на бизнес и даст небольшое снижение налогов большинству категорий физических лиц сроком на десять лет.

Стоимость нефти продолжает получать поддержку от паузы в работе трубопровода Forties в Северном море.

Пик налогового периода также поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

В итоге доллар и евро днем менялись в пределах 0,15% против рубля каждый. Рублевая цена "черного золота" остается около отметки 3,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта рискует перейти в оборонительную позицию, если спрос на доллар продолжит возвращаться после утренних продаж, рассуждает Андрей Диргин из компании "Альфа-Форекс".

Пара доллар/рубль почти дошла до сильной поддержки в районе 58,5, пробить которую без дополнительных катализаторов будет непросто, добавил он.

Пара USD/RUB сегодня, вероятно, будет дрейфовать вниз по направлению к отметке 58,5, оценил Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

В начале последней активной торговой недели инвесторы вновь сместили фокус в сторону валют развивающихся стран, отметил Евгений Кошелев из Росбанка.

"В отсутствие важных событий в ближайшие дни мы ожидаем, что рубль имеет шансы закрепиться вблизи текущих уровней при поддержке приближающихся налоговых выплат", - добавил он.