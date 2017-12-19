Цены на нефть растут в ожидании данных по запасам в США

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются, инвесторы ожидают статистику по запасам сырья в США по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.16 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,5%, до 63,73 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,58%, до 57,55 доллара за баррель.

Рынок находится в ожидании статистических данных по запасам "черного золота" в США по итогам прошедшей недели. Во вторник вечером свои данные опубликует Американский институт нефти (API), а в среду - управление энергетической информации Минэнерго США (EIA). Аналитики ожидают, что запасы сырья в США по итогам прошлой недели снизились на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 439,5 миллиона баррелей.

Поддерживает нефтяные цены закрытие трубопровода Forties в Северном море. Его работа была приостановлена в прошлый понедельник в связи с поломкой. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.

Сдерживает рост цен прогноз управления энергетической информации Минэнерго США о том, что добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны в январе 2018 года вырастет по сравнению с декабрем текущего года на 94 тысячи баррелей в сутки - до 6,408 миллиона баррелей. На данный момент оценка добычи составляет 6,314 миллиона баррелей в сутки.

"Отчет о (прогнозе добычи - ред.) сланцевой нефти в США, опубликованный вчера вечером, больше носит пессимистичный характер, поскольку он подтверждает ускорение добычи в стране", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика компании Petromatrix Оливье Якоба (Olivier Jakob).