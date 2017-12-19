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Европейские индексы торгуются разнонаправленно после статистики из Германии


Рынки / Индексы

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник после неоднозначных статданных из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.34 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,21%, до 7553,79 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,11%, до 5414,58 пункта, немецкий индекс DAX поднимался на 0,06%, до 13319,95 пункта.

Инвесторы неоднозначно восприняли новую статистику из Германии. Так, в первые часы торгов стало известно, что индекс делового климата в Германии исследовательского института IFO в декабре снизился до 117,2 пункта с пересмотренного в сторону повышения показателя ноября в 117,6 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель вырос до 117,6 пункта с первоначального показателя ноября в 117,5 пункта. В то же время индекс текущей экономической ситуации в Германии в декабре вырос до 125,4 пункта с показателя ноября в 124,5 пункта. Эксперты полагали, что показатель составит 124,7 пункта.

Кроме того, европейские инвесторы продолжают следить за ситуацией с налоговым законопроектом в США. На минувших выходных члены Республиканской партии США опубликовали окончательный вариант проекта налоговой реформы. Позднее сенатор Джон Корнин заявил, что республиканцы в обеих палатах конгресса США готовы проголосовать за согласованный ими проект налоговой реформы уже во вторник, 19 декабря.

"Учитывая почти пустой календарь статистики на сегодня, большинство участников торгов сосредоточатся на проекте налоговой реформы Республиканской партии и на готовности сената и палаты представителей его одобрить", - отмечается в обзоре экспертов Danske Bank, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на корпоративные новости европейского региона. Так, британская BP и аргентинская Bridas завершили сделку по созданию нефтегазовой компании Pan American Energy Group (PAEG). Британская и аргентинская компания являются ее владельцами на равных условиях - по 50% акций. Акции BP на британской бирже дорожают в среднем на 0,2%.

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