Биржи АТР, кроме Южной Кореи и Японии, закрылись ростом на оптимизме из США

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в "зеленой зоне" вслед за сильным ростом бирж США на фоне оптимизма по налоговой реформе в стране, свидетельствуют данные торгов.

По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,88%, до 3296,54 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,87%, до 1905,62 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,7%, до 29253,66 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,13%, до 2478,53 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,54%, до 6071,8 пункта, японский Nikkei 225 опустился на 0,15%, до 22868 пунктов.

Основные американские фондовые индексы завершили понедельник на новых рекордно высоких уровнях на фоне уверенности инвесторов в окончательном одобрении налоговой реформы в США. В частности, на минувших выходных члены Республиканской партии США опубликовали окончательный вариант проекта налоговой реформы. Позднее сенатор Джон Корнин заявил, что республиканцы в обеих палатах конгресса США готовы проголосовать за согласованный ими проект налоговой реформы уже во вторник, 19 декабря.

"Мы, как и многие участники рынка, ожидаем, что законопроект будет одобрен, и, похоже, что эта перспектива делает инвесторов счастливыми", - приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Brown Brothers Harriman в Токио Масаси Мураты (Masashi Murata).

Между тем, на бирже Японии произошла коррекция после того, как в понедельник индекс Nikkei 225 подскочил на 1,55%, что стало самым значительным показателем роста с 7 ноября.

В то же время инвесторы обратили внимание на корпоративные новости в Японии. Так, в понедельник после закрытия торгов международное рейтинговое агентство S&P повысило корпоративный кредитный рейтинг автопроизводителя Mitsubishi Motors на одну ступень до "BB" с "BB-" на фоне улучшения внутреннего контроля в течение последнего года в рамках процесса реструктуризации бизнеса после того, как Nissan Motor стал крупнейшим акционером компании в октябре 2016 года. На этом фоне акции компании подорожали по итогам торгов на 2,3%.