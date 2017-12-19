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События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 декабря


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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUDАвстралия - Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
12:00 EURГермания - Индекс деловых ожиданий (декабрь)111110,6
12:00 EURГермания - Оценка текущей ситуации (декабрь)124,4124,8
12:00 EURГермания - Индекс делового климата IFO (декабрь)117,5117,6
13:00 EURЕврозона - Уровень заработной платы (г/г) (3кв2017)2%
16:30 USDСША - Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)1,316 млн1,278 млн
16:30 USDСША - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (ноябрь)7,40%-3,10%
16:30 USDСША - Баланс счета текущих операций (3кв2017) -123,1 млрд долл -117,2 млрд долл
16:30 USDСША - Объём строительства новых домов (ноябрь)1,29 млн1,25 млн
16:30 USDСША - Объём строительства новых домов (м/м) (ноябрь)13,70%-3,20%
предв. USDСША - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00 RUBУровень безработицы (ноябрь)5,1%5,1%
 RUBГазпром - СД (предв. итоги работы в 2017, проекты инвестпрограммы и бюджета на 2018, перспективы развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможности и угрозы для Газпрома)
 RUBИнтер РАО - СД (отчет об исполнении бизнес-плана в 2017, утверждение бизнес-плана на 2018)
 RUBТрансконтейнер - СД (о созыве ВОСА)
 RUBАптечная сети 36,6 - закрытие реестра для ВОСА (12.02.2018, перевыборы СД, одобрение крупоной сделки с заинтересованностью)
 RUBММК - закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2017 (ВОСА - 08.12.2017)0,72 (1П2016) + 1,242 (фин) - див-д 20160,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) - див-д 2017
 RUBМостотрест - закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2017 (ВОСА - 08.12.2017)10,64 - див-д 20168,45 (9м2017) - див-д 2017
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