События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 декабря

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия - Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|12:00
|EUR
|Германия - Индекс деловых ожиданий (декабрь)
|111
|110,6
|12:00
|EUR
|Германия - Оценка текущей ситуации (декабрь)
|124,4
|124,8
|12:00
|EUR
|Германия - Индекс делового климата IFO (декабрь)
|117,5
|117,6
|13:00
|EUR
|Еврозона - Уровень заработной платы (г/г) (3кв2017)
|2%
|16:30
|USD
|США - Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
|1,316 млн
|1,278 млн
|16:30
|USD
|США - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (ноябрь)
|7,40%
|-3,10%
|16:30
|USD
|США - Баланс счета текущих операций (3кв2017)
|-123,1 млрд долл
|-117,2 млрд долл
|16:30
|USD
|США - Объём строительства новых домов (ноябрь)
|1,29 млн
|1,25 млн
|16:30
|USD
|США - Объём строительства новых домов (м/м) (ноябрь)
|13,70%
|-3,20%
|предв.
|USD
|США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (ноябрь)
|5,1%
|5,1%
|RUB
|Газпром - СД (предв. итоги работы в 2017, проекты инвестпрограммы и бюджета на 2018, перспективы развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможности и угрозы для Газпрома)
|RUB
|Интер РАО - СД (отчет об исполнении бизнес-плана в 2017, утверждение бизнес-плана на 2018)
|RUB
|Трансконтейнер - СД (о созыве ВОСА)
|RUB
|Аптечная сети 36,6 - закрытие реестра для ВОСА (12.02.2018, перевыборы СД, одобрение крупоной сделки с заинтересованностью)
|RUB
|ММК - закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2017 (ВОСА - 08.12.2017)
|0,72 (1П2016) + 1,242 (фин) - див-д 2016
|0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) - див-д 2017
|RUB
|Мостотрест - закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2017 (ВОСА - 08.12.2017)
|10,64 - див-д 2016
|8,45 (9м2017) - див-д 2017